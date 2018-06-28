Российские стриптизерши предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии

"Мы рады приветствовать фанатов сборной Англии. Игроки располагаются совсем рядом, прямо через дорогу. Если они захотят прийти, то смогут воспользоваться любой нашей услугой бесплатно", — заявил менеджер бара Евгений Сорокин.

27 июня The Sun сообщил, что сборную Англии поселили в гостинице Radisson в Калининграде, которая находится на одной улице с элитным стриптиз-клубом Maxim. По информации издания, заведение предлагает эротический массаж до утра, к тому же руководство наняло дополнительный англоговорящий персонал.

В Калининграде сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня. Поболеть за своих в Калининград прилетел легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.