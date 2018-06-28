Российские стриптизерши предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии

Сегодня, 19:27.
Жизнь

Сотрудницы стриптиз-клуба в Калининграде предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии, сообщает The Mirror.

Стриптиз.
Стриптиз. Фото: СС0.

"Мы рады приветствовать фанатов сборной Англии. Игроки располагаются совсем рядом, прямо через дорогу. Если они захотят прийти, то смогут воспользоваться любой нашей услугой бесплатно", — заявил менеджер бара Евгений Сорокин.

27 июня The Sun сообщил, что сборную Англии поселили в гостинице Radisson в Калининграде, которая находится на одной улице с элитным стриптиз-клубом Maxim. По информации издания, заведение предлагает эротический массаж до утра, к тому же руководство наняло дополнительный англоговорящий персонал.

В Калининграде сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня. Поболеть за своих в Калининград прилетел легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

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