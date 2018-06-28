Король Испании прилетит на матч "Красной фурии" с российской сборной

Король Испании Филипп VI будет присутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Испании и России.
Вместе с монархом матч посетит президент испанской футбольной федерации.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве.
Сборная России заняла второе место в группе A, Испания — первую строчку квартета B.
Прозвище "Красная Фурия" (La Furia Roja) за сборной Испании закрепилось с 20-х годов прошлого века.
Нынешний турнир является для российской команды самым успешным в постсоветской истории. Сборная России впервые за последние 32 года вышла в плей-офф ЧМ-2018, пишет "РГ".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.