Король Испании прилетит на матч "Красной фурии" с российской сборной

Сегодня, 12:55.
Спорт

Король Испании Филипп VI будет присутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Испании и России.

Барнаульцы на фан-зонах ЧМ-2018 по футболу .
Барнаульцы на фан-зонах ЧМ-2018 по футболу . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Вместе с монархом матч посетит президент испанской футбольной федерации.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Сборная России заняла второе место в группе A, Испания — первую строчку квартета B.

Прозвище "Красная Фурия" (La Furia Roja) за сборной Испании закрепилось с 20-х годов прошлого века.

Нынешний турнир является для российской команды самым успешным в постсоветской истории. Сборная России впервые за последние 32 года вышла в плей-офф ЧМ-2018, пишет "РГ".

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