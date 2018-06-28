Король Испании прилетит на матч "Красной фурии" с российской сборной

Король Испании Филипп VI будет присутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Испании и России.

Вместе с монархом матч посетит президент испанской футбольной федерации. Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная России заняла второе место в группе A, Испания — первую строчку квартета B. Прозвище "Красная Фурия" (La Furia Roja) за сборной Испании закрепилось с 20-х годов прошлого века. Нынешний турнир является для российской команды самым успешным в постсоветской истории. Сборная России впервые за последние 32 года вышла в плей-офф ЧМ-2018, пишет "РГ".