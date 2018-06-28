Сборная Германии вылетела с ЧМ по футболу, который проходит в России

Накануне в последнем матче группового этапа немцы проиграли со счетом 0:2 команде Южной Кореи. Решающие голы игроки забили на третьей и шестой добавленных минутах. Таким образом Германия набрала три очка за три матча.

Параллельно со сборной Германии шведы обыграли мексиканцев со счетом 3:0. Они с шестью очками заняла первое место в группе. Это означает, что Германия не смогла преодолеть групповую стадию впервые с 1950 года, когда вообще не принимала участия в чемпионате мира.