Из-за оленя охранники не пускали болельщика с Ямала на матч ЧМ-2018

Сегодня, 17:34.
Спорт

Болельщика из ЯНАО не хотели пускать на один из матчей чемпионата мира. Проблемы с проходом на стадион возникли у Максима Метлина из-за флага его родного города с изображением оленя и лиственниц.

Максим Метлин со знаменитым флагом.
Максим Метлин со знаменитым флагом. Фото: Фото на стене Максима, vk.com.

Причиной проблем ямальца перед матчем Англия — Панама в Нижнем Новгороде стал флаг города Лабытнанги, который он хотел пронести на стадион.

Изображение оленя и семи лиственниц охранники посчитали символикой экстремистов.

"Около 5-7 минут мы держали его раскрытым на камеру, чтобы охрана стадиона могла принять свое решение о пропуске и понять происхождение рисунка", — рассказал Максим Метлин. Ямальский фанат предложил службе защиты поискать информацию о его городе в интернете. Увидев изображение флага в "Википедии", охранники пропустили его на стадион, пишет ura.ru.

Сам ямалец считает, что история с флагом еще не раз повторится. Сейчас Максим Метлин едет в Москву, на матч Франция — Дания, и планирует пронести символ родного города на стадион "Лужники".

Флаг с оленем пользуется большой популярностью у болельщиков из других стран.

"Иностранные фанаты спрашивают, откуда мы и что это значит? Ну, а наши волонтеры принимали нас за иностранцев и обращались на английском языке", — поделился Метлин.

ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.

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