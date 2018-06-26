Из-за оленя охранники не пускали болельщика с Ямала на матч ЧМ-2018

Болельщика из ЯНАО не хотели пускать на один из матчей чемпионата мира. Проблемы с проходом на стадион возникли у Максима Метлина из-за флага его родного города с изображением оленя и лиственниц.
Причиной проблем ямальца перед матчем Англия — Панама в Нижнем Новгороде стал флаг города Лабытнанги, который он хотел пронести на стадион.
Изображение оленя и семи лиственниц охранники посчитали символикой экстремистов.
"Около 5-7 минут мы держали его раскрытым на камеру, чтобы охрана стадиона могла принять свое решение о пропуске и понять происхождение рисунка", — рассказал Максим Метлин. Ямальский фанат предложил службе защиты поискать информацию о его городе в интернете. Увидев изображение флага в "Википедии", охранники пропустили его на стадион, пишет ura.ru.
Сам ямалец считает, что история с флагом еще не раз повторится. Сейчас Максим Метлин едет в Москву, на матч Франция — Дания, и планирует пронести символ родного города на стадион "Лужники".
Флаг с оленем пользуется большой популярностью у болельщиков из других стран.
"Иностранные фанаты спрашивают, откуда мы и что это значит? Ну, а наши волонтеры принимали нас за иностранцев и обращались на английском языке", — поделился Метлин.
ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.
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