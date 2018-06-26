Из-за оленя охранники не пускали болельщика с Ямала на матч ЧМ-2018

Причиной проблем ямальца перед матчем Англия — Панама в Нижнем Новгороде стал флаг города Лабытнанги, который он хотел пронести на стадион.

Изображение оленя и семи лиственниц охранники посчитали символикой экстремистов.

"Около 5-7 минут мы держали его раскрытым на камеру, чтобы охрана стадиона могла принять свое решение о пропуске и понять происхождение рисунка", — рассказал Максим Метлин. Ямальский фанат предложил службе защиты поискать информацию о его городе в интернете. Увидев изображение флага в "Википедии", охранники пропустили его на стадион, пишет ura.ru.

Сам ямалец считает, что история с флагом еще не раз повторится. Сейчас Максим Метлин едет в Москву, на матч Франция — Дания, и планирует пронести символ родного города на стадион "Лужники".

Флаг с оленем пользуется большой популярностью у болельщиков из других стран.

"Иностранные фанаты спрашивают, откуда мы и что это значит? Ну, а наши волонтеры принимали нас за иностранцев и обращались на английском языке", — поделился Метлин.

ЧМ-2018 по футболу продлится до 15 июля.