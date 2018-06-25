ЧМ-2018. Болельщики разных стран отдали честь Артему Дзюбе

В преддверии матча большое внимание приковано к российским футболистам, особенно — к форварду Артему Дзюбе, который уже забил два мяча на чемпионате мира по футболу, проходящем в России.
Болельщиков подкупила искренность, с которой Артем праздновал забитые мячи, и его общение с главным тренером Станиславом Черчесовым. Так, после гола в ворота Саудовской Аравии (5:0) наставник по-военному отдал честь игроку. А когда Дзюба поразил ворота команды Египта (3:1), уже он сам отсалютовал тренеру, при этом положив левую руку на голову, чтобы не отдавать честь с "непокрытой" головой.
Этот жест ушел в народ.
На официальном канале сборной России в YouTube появился видеоролик, где болельщики обращаются к Артему, желая ему удачи и множества забитых мячей на турнире. Правой рукой отдавали честь, а левую клали на голову даже те, кто был в головных уборах. Жест Артема повторили и многие иностранные болельщики, приехавшие поддержать свои сборные — Мексики, Марокко, Бразилии, Франции и другие.
Национальная сборная России по футболу сыграет с Уругваем 25 июня. Матч при 36-градусной жаре состоится в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени, пишет "РГ".
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