"Извините нас, ребята!": Шнур и Слепаков презентовали забойную песню про футболистов

За сутки до матча между сборными России и Уругвая на чемпионате мира - 2018 группа "Ленинград" и Семен Слепаков презентовали новую песню "Чемпионы". В ней музыканты в свойственной себе извиняются за то, что не верили в нашу команду, но предупредили о последствиях проигрыша.
Таланты Сергея Шнурова и Семена Слепакова, неравнодушных к футболу в целом и к сборной России в частности, соединились в этом забойном хите.
"В эйфории веселится вся великая страна, мы за наших футболистов дружно (...) пьем до дна. Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ, если кто-то рот раскроет разорвем мы этот рот", — задорно поют музыканты.
В тексте есть совершенно прозрачная "шпилька" в адрес самого Слепакова, накануне чемпионата спевшего пессимистическую песню про никчемную сборную России, которую не сможет исправить даже глава Чечни Рамзан Кадыров. "Кто там песню пел о Рамзане?" — поет Шнур.
Звучит и респект в адрес главного тренера команды России Станислава Черчесова: "Нас соперники боятся, обмочили все трусы, потому что ночью снятся им Черчесова усы".
Музыканты немного оправдываются: "Но вы тоже, блин, жуки, сколько нас водили за нос, мол, с картошкой мы мешки".
В конце Шнуров и Слепаков даже прямо просят прощения: "Извините нас, ребята, мы реально мудаки, в вас не верили мы свято, не держали кулаки". Но тут же предупреждают, что стоит раз проиграть — и чемпионы вновь станут "(чудаками)".
Напомним, в первых двух матчах в своей группе сборная Россия выиграла: у Саудовской Аравии - 5:0, у Египта - 3:1. Этим она впервые в истории России обеспечила себе выход из группы в 1/8 финала. 25 июня ей предстоит третий матч в группе — со сборной Уругвая. В этот же день, но чуть позже определиться соперник команды в плей-офф.
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