"Иностранцы творят невообразимое": барнаульцы поделились впечатлениями от ЧМ-2018

— Пока особых минусов не нашел. По крайней мере в Питере все четко. Объявлений о том, где работают фан-зоны много — и в городе, и в общественном транспорте. Пришли туда заранее, зашли спокойно.

Досмотр оперативный — просканировали рюкзак, попросили включить фотоаппарат. Все. Там много точек по продаже всяких напитков и еды. Очереди движутся нормально. Обзор с экранов хороший. Единственное, что могли бы все-таки каких-то сидячих мест или хотя бы приспособлений для сидения сделать — не каждый выдержит полтора часа матча, а то и несколько. Туалетов хватает.

На стадионе все тоже нормально. У жены на входе возникла проблем с фан-ID, не захотел считываться. Тут же перед стадионом палатка по выдаче этих паспортов, отправили туда. Проверили по базе еще раз — все в течении 5 минут.

Очереди перед турникетами есть, волонтеры помогают народу компактно расставиться. Досмотр чуть строже, чем на фан-зоне: и самого тщательно досматривают, и сумки.

На стадионе продают пиво. Причем не только стационарные киоски, но и бродят продавцы с саквояжами. Места найти помогли волонтеры. В прошлом году был на игре "Зенит-Рубин", там заколебались искать места, да и на стадион заходили очень долго. В этот раз все четко. Брал места с ограниченным обзором — в итоге вид нормальный, за воротами на верхнем ярусе. Волонтеры доброжелательны, полиция — тоже. Расходились мирно.