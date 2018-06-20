"Иностранцы творят невообразимое": барнаульцы поделились впечатлениями от ЧМ-2018

Еще недели не прошло, как в России стартовал Чемпионат мира по футболу, а интернет уже полон восторженных отзывов о турнире. Участники и болельщики говорят о хорошей организации матчей, прекрасных стадионах, дружественной атмосфере. Но так ли все гладко на самом деле? Об этом мы спросили барнаульцев, которые уже побывали в городах ЧМ-2018 и видели все своими глазами.
Ярослав Махначев, журналист газеты "Вечерний Барнаул"
Какие матчи посетил?
— Россия-Саудовская Аравия в фан-зоне Санкт-Петербурга и Марокко-Иран на стадионе.
Плюсы и минусы
— Пока особых минусов не нашел. По крайней мере в Питере все четко. Объявлений о том, где работают фан-зоны много — и в городе, и в общественном транспорте. Пришли туда заранее, зашли спокойно.
Досмотр оперативный — просканировали рюкзак, попросили включить фотоаппарат. Все. Там много точек по продаже всяких напитков и еды. Очереди движутся нормально. Обзор с экранов хороший. Единственное, что могли бы все-таки каких-то сидячих мест или хотя бы приспособлений для сидения сделать — не каждый выдержит полтора часа матча, а то и несколько. Туалетов хватает.
На стадионе все тоже нормально. У жены на входе возникла проблем с фан-ID, не захотел считываться. Тут же перед стадионом палатка по выдаче этих паспортов, отправили туда. Проверили по базе еще раз — все в течении 5 минут.
Очереди перед турникетами есть, волонтеры помогают народу компактно расставиться. Досмотр чуть строже, чем на фан-зоне: и самого тщательно досматривают, и сумки.
На стадионе продают пиво. Причем не только стационарные киоски, но и бродят продавцы с саквояжами. Места найти помогли волонтеры. В прошлом году был на игре "Зенит-Рубин", там заколебались искать места, да и на стадион заходили очень долго. В этот раз все четко. Брал места с ограниченным обзором — в итоге вид нормальный, за воротами на верхнем ярусе. Волонтеры доброжелательны, полиция — тоже. Расходились мирно.
Как ведут себя иностранные болельщики?
Очень миролюбиво. Поют, танцуют, фотаются со всеми желающими. В метро несколько раз начинали орать: "Россия! Россия!" Перед матчем активнее были марокканцы, после, понятное дело, иранцы. Причем одни других поздравляли, никакой вражды.
Прогноз на финал
— О финале говорить пока рано, еще не все команды начали групповые встречи. Если судить по первым матчам, самый уверенный старт показала Россия. Кроме Испании никто из фаворитов пока не радует.
Станислав Проскурин, уроженец Барнаула, студент
Какие матчи посетил?
— Пока побывал на двух матчах: Аргентина-Исландия и Германия-Мексика.
Плюсы и минусы организации
— Насчет организации Чемпионата мира могу сказать одно — все на высшем уровне. Безопасность, попадание и выход со стадионов, передвижение по городу. В Москве специально к турниру добавили массу новых маршрутов.
Обрадовал тот факт, что во время первого матча сборной России все болельщики очень сплотились и поддержали нашу команду. Я как раз в это время ехал в метро и смотрел трансляцию матча прямо в вагоне. Для удобства транспорт в Москве оборудовали экранами, на которых транслируют футбольные встречи, новости и полезную информацию для болельщиков.
В тот момент, как я находился в метро, на одной из остановок зашел мужчина и первым делом кинув взгляд на экран, спросил у находящихся: "Счет не изменился? А то я делал пересадку". С другого конце вагона ему крикнули: "5-0!". Вы бы видели реакцию этого человека!
Как ведут себя иностранные болельщики?
— В столице очень много болельщиков других стран, они гуляют по городу в своих национальных костюмах, исполняют песни, кричалки. Есть в этом вопросе и минусы. По Москве бродят толпы нетрезвых людей, особенно после матчей и в ночное время. Иностранцы творят невообразимое — залезают на фонари, прыгают с них, дерутся между собой, выкрикивают непристойные фразы на русском.
Ваш прогноз на финал?
— Судя по первым встречам, этот Чемпионат мира будет насыщен неожиданными развязками и зрелищными матчами. Это пока самый очевидный прогноз. Я, естественно, буду болеть за нашу национальную сборную. Хочу, чтобы она "выстрелила", как сказал наш президент.
Юрий Матвейко, предприниматель
Какие матчи посетил?
— Матч открытия: Россия против Саудовской Аравии.
Плюсы и минусы
— Я не увидел ни одного минуса. Все организовано на высшем уровне: отличный матч, прекрасный стадион, благоприятная погода и атмосфера. Единственный момент, который смутил, это стоимость билетов. По этому поводу среди футбольных болельщиков было много возмущений.
На самом стадионе "Лужники", вмещающем почти 80 тысяч человек, я не увидел ни одного свободного места. Когда матч закончился, все организованно вышли. Никакой давки не было, никто по головам не бежал. Организаторы постарались на славу.
Как ведут себя иностранные болельщики?
— В Москве я провел три дня. Много бродил по центру города. Могу сказать, что атмосфера здесь волшебная. На Никольской собирались бразильские, перуанские, мексиканские фанаты. Они пели песни, танцевали. Все было очень позитивно.
Возможно, в других местах иностранные болельщики вели себя агрессивно и некультурно. Мне посчастливилось — я такого не видел.
Ваш прогноз на финал?
— Какой финал? Командам для начала надо пройти групповой этап. Судя по играм, которые уже состоялись, явных фаворитов нет. Было бы здорово, если бы сборная России вошла в четверку лучших. Это стало бы большим счастьем для наших болельщиков.
Егор Чеховских, менеджер из Барнаула
Какие матчи посетил?
— Я успел посетить три матча: Португалия — Испания, Бразилия — Швейцария и Бельгия — Панама.
Плюсы и минусы
— Из плюсов хотел бы отметить быстрый вход и выход со стадионов, большое количество бесплатных автобусов, огромное число обученных волонтеров. Родителям с маленькими детьми на колясках и людям с ограниченными возможностями организованы отдельные проходы и лифты. Персонал, обслуживающий матчи, доброжелателен.
К сожалению, организация питания на слабом уровне. Из еды на стадионах только снэки: арахис, чипсы, а также хот-доги и пряники. Выбор напитков ограничен. В бесплатных поездах запасы провизии в вагоне-ресторане заканчиваются через два часа после отправления.
Футбольные сувениры крутые, но цены на официальную атрибутику завышены.
И самый огромный минус, на мой взгляд, это система продажи билетов. Все сделано для перекупщиков. Человек может войти на стадион по билету 4 категории, а сесть на свободное место в центре. Никто не сверяет места. Это делают только некоторые волонтеры или в случаев конфликтов.
Билеты никак не привязаны к конкретному человеку или Fan id. Ты можешь взять билет, оформленный на другого человека, тут же оформить по нему паспорт болельщика, но уже на себя. В итоге люди, которые реально хотели попасть на матч и не смогли купить билеты заранее, либо остались за стадионом, либо сильно переплачивали. Барыги наживаются. В социальных сетях просто тысяча предложений о продаже билетов на ЧМ-2018.
Как ведут себя иностранные болельщики?
— Иностранцы ведут себя по-разному, хорошем смысле слова. У нас с ними разный менталитет, особенности культуры. И к этому надо относится с пониманием. Большинство фанатов отлично объясняются на английском. В плане общения, совместного переезда между городами и нахождении на стадионе вместе с ними — все прекрасно.
Прогноз на финал
— Очень сложный вопрос. Из того, что я видел в живую и по телевизору, могу сказать одно: состав финалистов может оказаться неожиданным. Лично мои фавориты — Бельгия, Бразилия, Испания.
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