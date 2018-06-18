С Лопыревой и Суаресом: кто из жителей Алтая засветился на ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира-2018 по футболу, проходящий в России, только набирает обороты, а барнаульские болельщики уже в гуще событий. Они посещают матчи, фотографируются и активно делятся в социальных сетям своими снимками и впечатлениями.

Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. Барнаульцы на ЧМ-2018 по футболу . Фото: Из открытых источников в Интернете. На просторах интернета вовсю мелькает бийский предприниматель Андрей Козлов. Еще во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи он прославился своей патриотичной шапкой с двуглавым орлом. К мундиалю он подготовил очередной шедевр. Голову болельщика теперь венчает полуметровый золотой кубок. На футболке написано на английском "Добро пожаловать в нашу страну Россию, на Алтай, в Бийск". Судя по снимкам из соцсетей, болельщики из разных стран с удовольствием фотографируются с бийчанином. Засветились выходцы с Алтая и на поле ЧМ-2018. 10 воспитанников СШОР по футболу Алексея Смертина вышли на стадион "Екатеринбург Арена" вместе со сборной Уругвая, в которой играют такие мировые звезды футбола как Луис Суарес и Эдисон Кавани. Как рассказал altapress.ru Евгений Татаринцев, директор спортшколы, желающих было больше 60. Чтобы никого не обидеть, счастливчиков выбирали с помощью лототрона. Все расходы на поездку и проживание в Екатеринбурге брали на себя родители. Организаторы предоставляли только билеты на матч "Египет-Уругвай" для самих детей и сопровождающих. Среди известных барнаульцев на ЧМ-2018 засветились президент Алтайской краевой федерации футбола Алексей Смертин, депутаты АКЗС Борис Трофимов и Юрий Матвейко, а также известный режиссер праздников Светлана Власова.