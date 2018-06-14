Где в Барнауле можно посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу

Здесь можно будет посмотреть все матчи с участием сборной России и финал ЧМ-2018. На фан-зоне будет установлено три больших экрана размером 7 на 4 метра. Два из них на самом стадионе и один — в парковой территории. Вместимость площадки составляет 5 тысяч человек.

14 июня развлекательная программа здесь начнется уже в 19.00. Посетителей ожидают выступления артистов, конкурсы, спортивные турниры и многое другое. Здесь можно будет приобрести безалкогольные напитки и еду. По окончанию матчей болельщиков со стадиона Смертина будут развозить бесплатные автобусы.