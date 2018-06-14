Где в Барнауле можно посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу

14 июня в России стартует самое ожидаемое событие года — Чемпионат мира по футболу. Многие болельщики будут смотреть матчи вне дома: в кафе, спорт-барах и на специальных фанзонах. Где это можно сделать в Барнауле — читайте в разборе altapress.ru.
Рестораны
"Кинза и мята"
Адрес:
- пр-т Социалистический, 116 (тел 60-34-77)
- ул. Г.Исакова, 260А (тел 60-77-69)
Средний чек: 800 рублей
Условия: в ресторанах есть несколько телевизоров диагональю от 81 до 102 см. Они удобно расположены в залах. В "Кинзе и мяте" предлагают богатый ассортимент блюд из мяса, приготовленного на открытом огне.
Горсуп
Адрес: Красноармейский, 108
Средний чек: 700-800 рублей
Условия: для трансляций в ресторане установят плазменный телевизор. Как пояснил шеф-повар "Горсупа" Михаил Хмелинин, все столики на ближайший футбольный вечер уже заняты. На остальные необходимо заранее бронировать места, количество которых ограничено. В "Горсупе" алкогольные напитки не продают. Но в заведение можно прийти со своим и оплатить "пробковый сбор".
Бары, кафе
Шашлыкоff
Адреса:
- Пролетарская, 124 (тел 55-77-33)
- Балтийская , 16 (тел 538-298)
- А.Петрова, 196а (тел 539-811)
- Молодежная, 26 (тел 38-00-55)
Средний чек: 500 рублей
Условия: во всех заведения "Шашлыкоff" имеются больше телевизоры. На время проведения ЧМ-2018 здесь будут проводить трансляции всех основных матчей. Для болельщиков "Шашлыкоff" приготовил специальные акции. Угадав счет матча, здесь каждый может получить подарок. При заказе блюд на компанию ассорти горячих закусок идет в подарок. Акции действуют с 16 июня по 15 июля. Подробности уточняйте в барах.
Закусочные "Вобла"
Средний чек: 300-400 рублей
Условия: в заведениях "Вобла" телевизоры и проекторы с большими экранами, на которых будут вестись трансляции предстоящих футбольных матчей. Отдельных акций для болельщиков в "Вобле" не будет. Зато здесь демократичные цены.
Кофе-бар Freemans
Средний чек: 200-300 рублей
Условия: в заведении есть большой экран диагональю 2 метра и удобная мягкая зона.
Фан-зоны
Официальная фан-зона в спорт-парке Алексея Смертина
Здесь можно будет посмотреть все матчи с участием сборной России и финал ЧМ-2018. На фан-зоне будет установлено три больших экрана размером 7 на 4 метра. Два из них на самом стадионе и один — в парковой территории. Вместимость площадки составляет 5 тысяч человек.
14 июня развлекательная программа здесь начнется уже в 19.00. Посетителей ожидают выступления артистов, конкурсы, спортивные турниры и многое другое. Здесь можно будет приобрести безалкогольные напитки и еду. По окончанию матчей болельщиков со стадиона Смертина будут развозить бесплатные автобусы.
Фан-зона на ТРЦ "Арена"
Посмотреть матчи сборной России можно будет еще на одном большом экране. Трансляцию спортивных матчей уже не первый раз организует барнаульский ТРЦ "Арена". Болельщики располагаются прямо на парковке. Многие приезжают сюда со складной мебелью. На открытом воздухе некоторые даже жарят шашлыки на мангалах.
Когда и во сколько играет сборная России
- 14 июня в 22:00 (по местному времени) Россия-Саудовская Аравия
- 20 июня в 01:00 (по местному времени) Россия-Египет
- 25 июня в 21:00 (по местному времени) Уругвай-Россия
А дальше, как повезет.
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