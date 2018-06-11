Черчесов назвал первую цель сборной России на ЧМ-2018

По его словам, сборная России пока не думает о других задачах. Черчесов также считает, что о команде Саудовской Аравии, с которой сборная России сыграет свой первый матч, им все уже уже известно. Он отметил, что эта сборная провела хороший подготовительный этап и по стилю игры близка к сборной Чили, пишет "Р-Спорт".

19 июня подопечные Станислава Черчесова проведут матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем. Каждый футболист сборной России в случае ничейного результата на мундиале получит по 7,5 тыс. евро.

Согласно результатам опросов, более половины россиян (56%, или 67 млн человек) старше 16 лет планируют смотреть матчи мирового первенства по телевизору или в интернете.