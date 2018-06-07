Антирекорд. FIFA признала футбольную сборную России худшей на ЧМ-2018

Российская сборная по футболу перед началом домачнего Чемпионата мира опустилась в рейтинге FIFA на такую низкую строчку в рейтинге, на которой еще никогда не была, пишет "Российская газета" со ссылкой на официальный документ международной футбольной оргнаизации
В обновленном рейтинге наша сборная стоит на 70-м месте.
В первой тройке — немцы, бразильцы и бельгийцы. Далее идут сборные Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Польши, Чили. А замыкают первую десятку испанские футболисты.
За прошедший месяц подопечные Станислава Черчесова провели два контрольных матча. В первом из них наша команда уступила Австрии 0:1, а во втором сыграла вничью с Турцией - 1:1. Игра с турками стала последней для сборной России перед стартом на домашнем Мундиале. 14 июня она откроет турнир матчем с Саудовской Аравией.
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