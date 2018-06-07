"Футболобандеровцы": FIFA запретила Чичериной петь на Чемпионате мира по футболу

Чичерина намеревалась петь перед болельщиками в Ростове-на Дону. Получив отказ от FIFA, артистка обозвала чиновников этой федерации "футболобандеровцами".

Письмо от Международной федерации футбола певица опубликовала на своей странице в Facebook.

Юлия Чичерина,

певица:

— Слава Богу, футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать.

Как сказано в письме, подписанном функционером этой спортивной организации Екатериной Савченко, на футбольных мероприятиях под эгидой FIFA запрещено касаться политических, военных и религиозных тем.

Екатерина Савченко,

менеджер FIFA Fan Fest в России:

— Эта певица ассоциируется с военной темой, даже если не будет исполнять песни о войне на фестивале.

Также FIFA не понравился клип Чичериной "На передовой", посвященный войне на Донбассе.