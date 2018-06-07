"Футболобандеровцы": FIFA запретила Чичериной петь на Чемпионате мира по футболу

Российской певице Юлии Чичериной официально запретили выступать перед болельщиками Чемпионата мира по футболу. Распоряжение издала Международная федерация футбола (FIFA), мотивируя запрет тем, что Чичерина ранее выступала в непризнанных республиках ДНР и ЛНР с военными песнями, передает "Дождь".
Чичерина намеревалась петь перед болельщиками в Ростове-на Дону. Получив отказ от FIFA, артистка обозвала чиновников этой федерации "футболобандеровцами".
Письмо от Международной федерации футбола певица опубликовала на своей странице в Facebook.
Юлия Чичерина,
певица:
— Слава Богу, футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать.
Как сказано в письме, подписанном функционером этой спортивной организации Екатериной Савченко, на футбольных мероприятиях под эгидой FIFA запрещено касаться политических, военных и религиозных тем.
Екатерина Савченко,
менеджер FIFA Fan Fest в России:
— Эта певица ассоциируется с военной темой, даже если не будет исполнять песни о войне на фестивале.
Также FIFA не понравился клип Чичериной "На передовой", посвященный войне на Донбассе.
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