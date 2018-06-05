В Госдуме предложили отпускать с работы раньше в дни матчей России на ЧМ-2018

Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, предложил сократить рабочий день для госслужащих в дни матчей России на Чемпионате мира по футболу, сообщило РИА Новости.
"Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом — в 21 час. Я думаю, служащих европейской части России можно <…> и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа", — сказал Свищев.
Депутат предложил, чтобы в часовых поясах, где игры выпали на ночное время, работодатели разрешили болельщикам прийти на работу позже. Дмитрий Свищев отметил, что на федеральном уровне предложение вряд ли поддержат, но отдельным руководителям можно задуматься об этом.
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