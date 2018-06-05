В Госдуме предложили отпускать с работы раньше в дни матчей России на ЧМ-2018

"Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом — в 21 час. Я думаю, служащих европейской части России можно <…> и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа", — сказал Свищев.