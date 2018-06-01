Обладательница титула "лучшая попа Бразилии" с помощью горячего видео рекламирует ЧМ-2018

Сегодня, 19:04.
Спорт

Бразильская модель Сюзи Кортес, обладательница титула Miss Bumbum 2015 (в переводе — лучшие ягодицы), представляет в своей стране Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Также Сюзи рассказывает бразильцам о талисмане Мундиаля — волчонке Забиваке, пишет "Советский спорт".

Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.
Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.
Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.
Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.
Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.
Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.
Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.

Рекламную кампанию Чемпионата мира Сюзи Кортес подкрепляет горячим видео и откровенными снимками в Instagram.

New cover June 2018 @playboyportugalmagazine! Faltam 14 dias para o início da @fifaworldcup Rússia.🏆🇷🇺 Ansiosa para ver todos esses craques jogando #Messi, #Coutinho, #Suárez, #Rashford, #Piqué, #Pogba, #Chicharito, #Akinfeev e #Salah ⚽ "I guess some people might think it's offensive. But all this stuff has gone too far. I am old-fashioned when it comes to this - I like the attention. A cat-call, a wolf-whistle, a little grab of the bumbum... never hurt anyone. A little bit of sexual attention is good for the ego! "And I love football. So I love the cover!" *Missing XXXXX days for the World Cup 2018* Photo: @bernardocoelho Direção: @cacauoliver Make up: @roseane_shekinah #museworldcup #russia #worldcup #copadomundo #playboy #playboymagazine #suzycortez #missbumbum #showbiz #playboytv

Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial)

Забивака на голом теле

Напомним, что в нашей стране Сюзи Кортес стала известна тем, что снялась в эротической фотосессии к Мундиалю-2014, где стала "лицом России", то есть, выступила в топике и коротких шортиках цвета национальной сборной РФ по футболу.

Журналисты "Советского спорта" спросили у Miss Bumbum, как она связана теперь с российским футболом.

Сузи Кортес,
модель:

— Готовлю сюрпризы к чемпионату мира в России. Надеюсь, болельщикам понравится. Обязательно будет фотосессия в обновленной форме вашей команды. И много чего еще.

После 2014 года у меня появилось много русских друзей, мы общаемся. Я провела в вашей стране неделю. И с удовольствием приеду снова. Хочу повидать всех. Обожаю Россию. И талисмана чемпионата мира Забиваку. Он такой милый.

Забиваку она пиарила, изобразив его краской на нарисованной на голом теле футболке.

Оказалось, что бразильским болельщикам волчонок-талисман пришелся по душе, но они вначале не поняли, что это за зверь.

Сузи Кортес,
модель:

— Да, я поработала над его популярностью. Правда, постоянно приходилось объяснять, что это волк. Многие думали, что Забивака — лисица.

Моя тройка фаворитов – Аргентина, Россия и Германия. Буду переживать за все эти сборные. Если бы я была Черчесовым (главный тренер российской сборной — прим.ред.), сыграла бы 4-3-3. Люблю остроатакующий футбол!

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