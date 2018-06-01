Обладательница титула "лучшая попа Бразилии" с помощью горячего видео рекламирует ЧМ-2018

Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial. Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial. Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial. Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial. Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial. Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial. Сюзи Кортес рекламирует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Фото: www.instagram.com/suzycortezoficial.

Рекламную кампанию Чемпионата мира Сюзи Кортес подкрепляет горячим видео и откровенными снимками в Instagram.

Забивака на голом теле

Напомним, что в нашей стране Сюзи Кортес стала известна тем, что снялась в эротической фотосессии к Мундиалю-2014, где стала "лицом России", то есть, выступила в топике и коротких шортиках цвета национальной сборной РФ по футболу.

Журналисты "Советского спорта" спросили у Miss Bumbum, как она связана теперь с российским футболом.

Сузи Кортес,

модель:

— Готовлю сюрпризы к чемпионату мира в России. Надеюсь, болельщикам понравится. Обязательно будет фотосессия в обновленной форме вашей команды. И много чего еще. После 2014 года у меня появилось много русских друзей, мы общаемся. Я провела в вашей стране неделю. И с удовольствием приеду снова. Хочу повидать всех. Обожаю Россию. И талисмана чемпионата мира Забиваку. Он такой милый.

Забиваку она пиарила, изобразив его краской на нарисованной на голом теле футболке.

Оказалось, что бразильским болельщикам волчонок-талисман пришелся по душе, но они вначале не поняли, что это за зверь.

Сузи Кортес,

модель: