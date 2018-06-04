Барнаулец вошел в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Александр Ерохин начал заниматься футболом в Барнауле, где его увидел Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина, который решил лично тренировать молодого человека. Вскоре Ерохин оказался на просмотре в московском "Локомотиве". За свою карьеру 28-летний футболист выступал в нескольких топовых российских клубах. Помимо "Зенита" это были "Краснодар" и "Урал".

В национальной сборной Ерохин дебютировал 31 августа 2016 года. Провел 11 матчей, в том числе на Кубке конфедераций.

Кто еще попал в сборную?

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург).



Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).



Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).



Нападающие: Артём Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Фёдор Смолов ("Краснодар").