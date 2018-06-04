Барнаулец вошел в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по футболу включил барнаульца Александра Ерохина, выступающего за "Зенит" (Санкт-Петербург), в окончательный состав на Чемпионат мира-2018. Последний раз местный футболист выступал на мундиале 16 лет назад. Это был Алексей Смертин.
Александр Ерохин начал заниматься футболом в Барнауле, где его увидел Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина, который решил лично тренировать молодого человека. Вскоре Ерохин оказался на просмотре в московском "Локомотиве". За свою карьеру 28-летний футболист выступал в нескольких топовых российских клубах. Помимо "Зенита" это были "Краснодар" и "Урал".
В национальной сборной Ерохин дебютировал 31 августа 2016 года. Провел 11 матчей, в том числе на Кубке конфедераций.
Кто еще попал в сборную?
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунёв ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).
Нападающие: Артём Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Фёдор Смолов ("Краснодар").
- Видео. Алтайский футболист забил шедевральный гол питерскому "Зениту"
- Обладательница титула "лучшая попа Бразилии" с помощью горячего видео рекламирует ЧМ-2018
- Британские фанаты футбола намерены "размазать по стенке" российских болельщиков на ЧМ-2018
- Сюжет: Спорт
- Сюжет: Футбол
- Сюжет: ЧМ-2018 по футболу
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.