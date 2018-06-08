Известному алтайскому фанату Рапоне запретили посещать ЧМ-2018

Михаил Рапопорт планировал смотреть игры чемпионата мира в Калининграде, куда он переехал из Барнаула. Фанат заранее купил билет на матч "Сербия — Швейцария" всего за 1300 рублей.

Михаилу не объясняют причину отказа. Он предполагает, что попал в "черный список", но как это произошло, не понимает. "Скорее всего, эти списки формировали в регионах, и у нас в Барнауле недолго думали, кого в этот список включить в числе первых, — рассказал Михаил Рапопорт.

Справка

Михаил Рапопорт —бывший владелец "Рок-н-ролл кафе" и гриль-бара "ТАСС", экс-лидер барнаульского фанатского движения, был техническим директором барнульского клуба "Динамо".