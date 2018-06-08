Известному алтайскому фанату Рапоне запретили посещать ЧМ-2018

Бывший предводитель болельщиков барнаульского клуба "Динамо" Михаил Рапопорт (Рапоня) может не попасть на матчи чемпионата мира по футболу. Известному болельщику отказали в выдаче паспорта болельщика, пишет "Комсомольская правда".
Михаил Рапопорт планировал смотреть игры чемпионата мира в Калининграде, куда он переехал из Барнаула. Фанат заранее купил билет на матч "Сербия — Швейцария" всего за 1300 рублей.
Михаилу не объясняют причину отказа. Он предполагает, что попал в "черный список", но как это произошло, не понимает. "Скорее всего, эти списки формировали в регионах, и у нас в Барнауле недолго думали, кого в этот список включить в числе первых, — рассказал Михаил Рапопорт.
Справка
Михаил Рапопорт —бывший владелец "Рок-н-ролл кафе" и гриль-бара "ТАСС", экс-лидер барнаульского фанатского движения, был техническим директором барнульского клуба "Динамо".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.