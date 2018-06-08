Известному алтайскому фанату Рапоне запретили посещать ЧМ-2018

Сегодня, 08:38.
Спорт

Бывший предводитель болельщиков барнаульского клуба "Динамо" Михаил Рапопорт (Рапоня) может не попасть на матчи чемпионата мира по футболу. Известному болельщику отказали в выдаче паспорта болельщика, пишет "Комсомольская правда".

Михаил Рапопорт (на фото - в шляпе) стал заместителем председателя алтайского регионального отделения Всероссийского объединения болельщиков.
Михаил Рапопорт (на фото - в шляпе) стал заместителем председателя алтайского регионального отделения Всероссийского объединения болельщиков. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Михаил Рапопорт планировал смотреть игры чемпионата мира в Калининграде, куда он переехал из Барнаула. Фанат заранее купил билет на матч "Сербия — Швейцария" всего за 1300 рублей. 

Михаилу не объясняют причину отказа. Он предполагает, что попал в "черный список", но как это произошло, не понимает. "Скорее всего, эти списки формировали в регионах, и у нас в Барнауле недолго думали, кого в этот список включить в числе первых, — рассказал Михаил Рапопорт.

Справка

Михаил Рапопорт —бывший владелец "Рок-н-ролл кафе" и гриль-бара "ТАСС", экс-лидер барнаульского фанатского движения, был техническим директором барнульского клуба "Динамо". 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров