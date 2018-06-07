Волчонок из Барнаульского зоопарка будет предсказывать результаты Чемпионата мира по футболу

Волчонка назвали Алтайский Забивака. Первый прогноз он сделает в фан-зоне Парка спорта Алексея Смертина во время трансляции матчей российских футболистов.

Официальную фан-зону откроют в парке 14 июня. Здесь будет две площадки и три экрана. В 22:00 здесь покажут первый матч сборной России с Саудовской Аравией.