Волчонок из Барнаульского зоопарка будет предсказывать результаты Чемпионата мира по футболу

Сегодня, 18:16.
Жизнь

Предсказателем мундиаля в Барнауле выбрали волчонка, родившегося в апреле 2018 года в Барнаульском зоопарке у серой волчицы Бетты и канадского волка Блэка, сообщает Vesti22.tv. 

В барнаульском зоопарке родились 6 волчат.
В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22.

Волчонка назвали Алтайский Забивака. Первый прогноз он сделает в фан-зоне Парка спорта Алексея Смертина во время трансляции матчей российских футболистов.

Официальную фан-зону откроют в парке 14 июня. Здесь будет две площадки и три экрана. В 22:00 здесь покажут первый матч сборной России с Саудовской Аравией.

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