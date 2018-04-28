Мимими: в барнаульском зоопарке родились 6 волчат

Сегодня, 12:17.
Жизнь

В  барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фотографии малышей опубликовали в группе "Лесной сказки" в социальной сети.

В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22.
В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22.
В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22.

Маленьких волчат подарили серая волчица Бетта и канадский волк Блэк. Малыши родились 19 апреля. По словам сотрудников зоопарка, щенки еще совсем крохи и родители очень ревностно оберегают их от посторонних глаз.

Напомним, недавно "Лесная сказка" представила новую пару волков.      

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