Мимими: в барнаульском зоопарке родились 6 волчат

В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке родились 6 волчат. Фото: k.com/zoo_22.

Маленьких волчат подарили серая волчица Бетта и канадский волк Блэк. Малыши родились 19 апреля. По словам сотрудников зоопарка, щенки еще совсем крохи и родители очень ревностно оберегают их от посторонних глаз.

Напомним, недавно "Лесная сказка" представила новую пару волков.