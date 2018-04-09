В Барнаульском зоопарке сняли умилительное видео про бурундука и малину

Работники Барнаульского зоопарка по утрам радуют подписчиков своих групп в соцсетях снимками с животными и позитивными пожеланиями. Так, недавто сотрудника "Лесной сказки" дали бурундуку полакомиться малиной и сняли короткий мимишный ролик.

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22. Бурундук в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22. Время обеденного перерыва ☝️ Всем приятного аппетита!!! 😉 #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул#Barnaul22#Zoo22 Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru) 5 Апр 2018 в 10:41 PDT