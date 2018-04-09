В Барнаульском зоопарке сняли умилительное видео про бурундука и малину

Работники Барнаульского зоопарка по утрам радуют подписчиков своих групп в соцсетях снимками с животными и позитивными пожеланиями. Так, недавто сотрудника "Лесной сказки" дали бурундуку полакомиться малиной и сняли короткий мимишный ролик.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. Фото: vk.com/zoo_22.
Бурундук в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22.
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