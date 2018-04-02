Мимими: в барнаульском зоопарке родились ягнята

В барнаульском зоопарке родились милые ягнята. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке родились милые ягнята. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке родились милые ягнята. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке родились милые ягнята. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке родились милые ягнята. Фото: vk.com/zoo_22.

Сейчас ягнята знакомятся с окружающим миром. На них могут взглянуть все желающие, пишут в группе зоопарка в социальной сети. Многие уже успели увидеть малышей и делятся радостью в комментариях.

Напомним, ранее в зоопарке появился уникальный питомец — кабарга. Животное внесли в Красную книгу Россию и в международную книгу, как вид находящийся на грани исчезновения.