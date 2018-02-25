Директор Барнаульского зоопарка поговорил со львом Алтаем

Почти все животные зоопарка в Барнауле контактные. Большинство появились здесь совсем малышами, поэтому выросли буквально на руках у сотрудников и позволяют себя гладить.

Алтай родился в Московском зоопарке, потом его приобрела девушка-фотограф, и до полугодовалого возраста он жил у нее в качестве домашнего питомца.

Владельцы и предложили зоопарку приобрести шестимесячного львенка. Так в апреле 2012 года в зоопарке появился малыш Алтай.