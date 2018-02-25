Директор Барнаульского зоопарка поговорил со львом Алтаем

В группе Барнаульского зоопарка появилось видео, где директор зоопарка Сергей Писарев разговаривает со львом Алтаем. Животное ластится и трется гривой о клетку.
Почти все животные зоопарка в Барнауле контактные. Большинство появились здесь совсем малышами, поэтому выросли буквально на руках у сотрудников и позволяют себя гладить.
Алтай родился в Московском зоопарке, потом его приобрела девушка-фотограф, и до полугодовалого возраста он жил у нее в качестве домашнего питомца.
Владельцы и предложили зоопарку приобрести шестимесячного львенка. Так в апреле 2012 года в зоопарке появился малыш Алтай.
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