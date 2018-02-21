Весна пришла: в барнаульском зоопарке проснулись гималайские медведи

Гималайские медведи в барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22. Гималайские медведи в барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22. Гималайские медведи в барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22.

"Если любимец публики — гималайский медведь Жора — время от времени просыпался, чтобы порадовать гостей своим обаянием и полакомиться вкусным обедом, то его дама сердца Даша проспала почти всю зиму! И в самый разгар празднования Масленицы, как по волшебству, во всей своей заспанной красе появились наши весточки весны Жора, а за ним и Даша Ну что, встречаем весну, друзья?", — написано в сообществе зоопарка.

Напомним, на Масленицу-2018 в парке "Лесная сказка" устроили "Звериную Масленицу". Блинами угощали не только барнаульцев, но и питомцев.

Ранее altapress.ru писал, что 21-22 феврале в Алтайском крае температура воздуха днем достигнет 0...+5 градусов.