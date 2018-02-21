Весна пришла: в барнаульском зоопарке проснулись гималайские медведи

В Барнаульском зоопарке на Масленицу проснулись медведи, сообщается в сообществе городского зоопарка в соцсети. Это значит, что пришла весна, отмечают сотрудники зоопарка.
"Если любимец публики — гималайский медведь Жора — время от времени просыпался, чтобы порадовать гостей своим обаянием и полакомиться вкусным обедом, то его дама сердца Даша проспала почти всю зиму! И в самый разгар празднования Масленицы, как по волшебству, во всей своей заспанной красе появились наши весточки весны Жора, а за ним и Даша Ну что, встречаем весну, друзья?", — написано в сообществе зоопарка.
Напомним, на Масленицу-2018 в парке "Лесная сказка" устроили "Звериную Масленицу". Блинами угощали не только барнаульцев, но и питомцев.
Ранее altapress.ru писал, что 21-22 феврале в Алтайском крае температура воздуха днем достигнет 0...+5 градусов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.