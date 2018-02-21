До +4: в Алтайском крае резко изменится температура воздуха

По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, но в течение дня резко потеплеет.

Погода в Алтайском крае 21 февраля:

днем будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

температура воздуха: -3...-8, местами в западных и южных районах-1...+4.

ветер юго-восточный, 1-6 м/с с усилением до 7-12 м/с.

Погода в Барнауле 21 февраля:

днем будет без осадков, на дорогах местами гололедица,в утренние часы изморозь, возможен туман.

температура воздуха: -3...-5.

ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

22 февраля в Алтайском крае ожидают потепление до 0...+5 градусов, а в Барнауле до 0 градусов.