До +4: в Алтайском крае резко изменится температура воздуха

В некоторых районах Алтайском крае 21 февраля температура воздуха поднимется до -1..+4, сообщает алтайский ЦГМС.
По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, но в течение дня резко потеплеет.
Погода в Алтайском крае 21 февраля:
- днем будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
- температура воздуха: -3...-8, местами в западных и южных районах-1...+4.
- ветер юго-восточный, 1-6 м/с с усилением до 7-12 м/с.
Погода в Барнауле 21 февраля:
- днем будет без осадков, на дорогах местами гололедица,в утренние часы изморозь, возможен туман.
- температура воздуха: -3...-5.
- ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
22 февраля в Алтайском крае ожидают потепление до 0...+5 градусов, а в Барнауле до 0 градусов.
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