Барнульский зоопарк показал, как из поросят выросли большие мини-пиги

11 марта барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал снимок прогулки подросших за зиму мини-пигов.
Подросшие мини-пиги. Барнаульский зоопарк, март 2018 года. Фото: vk.com/zoo_22.
Поросята мини-пигов. Барнаульский зоопарк, лето 2017 года. Фото: vk.com/zoo_22.
Если еще летом это были маленькие поросята, о чем свидетельствует второе фото, то теперь они превратились во взрослых свиней.
— Ну как, друзья, подросли наши малыши за зиму? - спрашивают у своих подписчиков сотрудники зоопарка в соцсетях.
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