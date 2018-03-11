Барнульский зоопарк показал, как из поросят выросли большие мини-пиги

Подросшие мини-пиги. Барнаульский зоопарк, март 2018 года. Фото: vk.com/zoo_22. Поросята мини-пигов. Барнаульский зоопарк, лето 2017 года. Фото: vk.com/zoo_22.

Если еще летом это были маленькие поросята, о чем свидетельствует второе фото, то теперь они превратились во взрослых свиней.

— Ну как, друзья, подросли наши малыши за зиму? - спрашивают у своих подписчиков сотрудники зоопарка в соцсетях.