В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 3 марта прошел весенний праздник "Прилета птиц". В нем участвовали как взрослые, так и дети.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.
На празднике гости пели песни под гармошку, а также водили хороводы. Юные посетители зоопарка участвовали в конкурсах и получали подарки.
В финале праздника все пошли кормить пернатых.
Накануне "Прилета птиц" сотрудники зоопарка в своей группе поделились роликом с пеликанами, которые гуляют по снегу.
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