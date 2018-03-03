Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе. Песни и хороводы: в барнаульском зоопарке прошел праздник "Прилета птиц". Фото: Екатерина Вибе.

На празднике гости пели песни под гармошку, а также водили хороводы. Юные посетители зоопарка участвовали в конкурсах и получали подарки.

В финале праздника все пошли кормить пернатых.

Накануне "Прилета птиц" сотрудники зоопарка в своей группе поделились роликом с пеликанами, которые гуляют по снегу.