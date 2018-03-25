В барнаульском зоопарке появился новый обитатель

Достоинство кабарги - уникальная мускусная железа, из-за которой люди истребляют самцов этого животного. Мускус используется в восточной медицине и в парфюмерии. Кабаргу внесли в Красную книгу Россию и в международную книгу, как вид находящийся на грани исчезновения.

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Олень не олень. Косуля не косуля. Маленький такой оленёк. Пугливый и постоянно прячущийся в кустарниках и других зарослях. Содержание в неволе это вида сложно и обусловлено тем, что 95% от объема поедаемых продуктов кабарги составляют лишайники.

По слом директора зоопарка, кабаргу привезли еще осенью прошлого года. Работники зоопарка насобирали в Горном Алтае полную машину веток поросших лишайником, что позволило животному отлично перезимовать.

О приобретении долго молчали, потому что боялись сглазить, усиленно кормили и ухаживали. Летом для кабарги будет построен отдельный вольер. Пока она уживается с косулями.