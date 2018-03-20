Умер последний в мире самец белого носорога

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Жизнь

В Кении умер последний самец северного белого носорога Судан, сообщили сотрудники заповедника Ол Педжета.

Белый носорог.
Белый носорог. Фото: СС0.

После смерти этого носорога на планете осталось всего две представительницы этого вида — его дочь Наджин и внучка Фату.

Белому носорогу было 45 лет. 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить: животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями — его мускулы атрофировались, а кости крошились. За последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог вставать и сильно страдал.

Перед тем как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного. Ученые надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога, пишет Lenta.ru.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет из-за браконьеров в живых остались всего 15 животных.

Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона.

В 2014 году в зоопарке Сан-Диего в возрасте 44 лет умер другой северный белый носорог по кличке Ангалифу.

Носорог умер от старости. В последнее время он плохо себя чувствовал и отказывался от еды.

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