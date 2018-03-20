Умер последний в мире самец белого носорога

После смерти этого носорога на планете осталось всего две представительницы этого вида — его дочь Наджин и внучка Фату.

Белому носорогу было 45 лет. 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить: животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями — его мускулы атрофировались, а кости крошились. За последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог вставать и сильно страдал.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

Перед тем как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного. Ученые надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога, пишет Lenta.ru.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет из-за браконьеров в живых остались всего 15 животных.

Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона.

В 2014 году в зоопарке Сан-Диего в возрасте 44 лет умер другой северный белый носорог по кличке Ангалифу.

Angalifu passed away. 5 northern white rhinos remain #RIP #EndExtinction Pls share condolences. Photo: Helene Hoffman pic.twitter.com/X0sEkWNJAF — San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) 15 декабря 2014 г.

Носорог умер от старости. В последнее время он плохо себя чувствовал и отказывался от еды.