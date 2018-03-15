Поцелуй слона и укус оленя: как братья наши меньшие проявляют любовь к людям

У животных есть много способов привлечь наше внимание и выразить нам симпатию. Но иногда они идут на крайние меры. В этой подборке собраны фото девушек, которые понравились братьям нашим меньшим ну очень сильно.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
Братья наши меньшие. Фото: obhohocheshsya.com.
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