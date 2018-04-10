В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" медведи играли в "Царя горы"

В барнаульском зоопарке медведи Жора и Даша залезли на крышу домика и стали бороться. Игру в "Царя горя" сняли сотрудники "Лесной сказки".
На кадрах, которые разместили в группе зоопарка в социальной сети, видно, что животные встали на задние лапы и толкаются. В финале ролика один из медведей прогнал другого на землю.
Напомним, недавно в барнаульском зоопарке сняли умилительное видео про бурундука и малину.
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