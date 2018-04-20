В Барнаульском зоопарке у волков случилась любовь

Сегодня, 08:54.
Жизнь

Барнаульский зоопарк представил новую пару волков на своей странице Вконтакте.

Волки Буч и Тайга в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22.
Волки Буч и Тайга в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22.
Волки Буч и Тайга в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22.

В вольер к Бучу поселили недавно появившуюся в зоопарке Тайгу. Сюда ее привезли по решению природоохранной прокуратуры. Тайгу хотели продать по объявлению, но содержать волков без охотхозяйственных соглашений и разрешений нельзя.

Как сообщает зоопарк, Буч встретил новую подругу с огромным интересом и очень дружелюбно, но скромная девочка Тайга сразу же спряталась в домик.

Барнаульский зоопарк:

Буч, как самый настоящий мужчина, обеспечил девочке покой и целую ночь провел на улице! Волчица по достоинству оценила галантность нашего джентльмена и уже на утро очаровательная пара весело резвилась на весеннем солнышке! Это любовь!

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