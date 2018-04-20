В Барнаульском зоопарке у волков случилась любовь

Волки Буч и Тайга в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22. Волки Буч и Тайга в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22. Волки Буч и Тайга в Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/zoo_22.

В вольер к Бучу поселили недавно появившуюся в зоопарке Тайгу. Сюда ее привезли по решению природоохранной прокуратуры. Тайгу хотели продать по объявлению, но содержать волков без охотхозяйственных соглашений и разрешений нельзя.

Как сообщает зоопарк, Буч встретил новую подругу с огромным интересом и очень дружелюбно, но скромная девочка Тайга сразу же спряталась в домик.

Барнаульский зоопарк: