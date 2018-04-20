В Барнаульском зоопарке у волков случилась любовь

Барнаульский зоопарк представил новую пару волков на своей странице Вконтакте.
В вольер к Бучу поселили недавно появившуюся в зоопарке Тайгу. Сюда ее привезли по решению природоохранной прокуратуры. Тайгу хотели продать по объявлению, но содержать волков без охотхозяйственных соглашений и разрешений нельзя.
Как сообщает зоопарк, Буч встретил новую подругу с огромным интересом и очень дружелюбно, но скромная девочка Тайга сразу же спряталась в домик.
Барнаульский зоопарк:
Буч, как самый настоящий мужчина, обеспечил девочке покой и целую ночь провел на улице! Волчица по достоинству оценила галантность нашего джентльмена и уже на утро очаровательная пара весело резвилась на весеннем солнышке! Это любовь!
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