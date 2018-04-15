Мимими: в барнаульском зоопарке хорек принял солнечные ванны

Вчера, 19:36.
Жизнь

В барнаульском зоопарке хорек грелся под лучами теплого солнца. Видео сняли сотрудники "Лесной сказки" и разместили в Instagram.

Хорек.
Хорек. Фото: СС0.

Животное почти ничего не делает, только поворачивается с бока на бок. В комментариях пользователи пишут, что солнечные ванны особенно полезны весной и что утренний загар самый лучший

Напомним, недавно в барнаульском зоопарке сняли умилительное видео про бурундука и малину.

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