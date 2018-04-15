Мимими: в барнаульском зоопарке хорек принял солнечные ванны

В барнаульском зоопарке хорек грелся под лучами теплого солнца. Видео сняли сотрудники "Лесной сказки" и разместили в Instagram.
Животное почти ничего не делает, только поворачивается с бока на бок. В комментариях пользователи пишут, что солнечные ванны особенно полезны весной и что утренний загар самый лучший
Напомним, недавно в барнаульском зоопарке сняли умилительное видео про бурундука и малину.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.