Мимими: в барнаульском зоопарке хорек принял солнечные ванны

Животное почти ничего не делает, только поворачивается с бока на бок. В комментариях пользователи пишут, что солнечные ванны особенно полезны весной и что утренний загар самый лучший

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru) 14 Апр 2018 в 6:48 PDT

Напомним, недавно в барнаульском зоопарке сняли умилительное видео про бурундука и малину.