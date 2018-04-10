Обезьяны прогнали воров, забравшихся в вольер зоопарка

Неизвестные при помощи болтореза проникли в вольер с 12 обезьянами.

Между ворами и животными завязалась драка, но звери сумели отбить нападение, предположили сотрудники зоопарка. Некоторые из обезьян получили незначительные ранения.

Следы взлома сотрудники зоопарка обнаружили только наутро, добавляет СМИ.

Беличьи обезьяны водятся в Южной Америке. Их рост составляет 25—35 сантиметров, пишет "Росбалт".