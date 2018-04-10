Обезьяны прогнали воров, забравшихся в вольер зоопарка

Живущие в зоопарке новозеландского Веллингтона беличьи обезьяны смогли прогнать воров, которые забрались в их вольер и пытались украсть животных, сообщает UPI.
Неизвестные при помощи болтореза проникли в вольер с 12 обезьянами.
Между ворами и животными завязалась драка, но звери сумели отбить нападение, предположили сотрудники зоопарка. Некоторые из обезьян получили незначительные ранения.
Следы взлома сотрудники зоопарка обнаружили только наутро, добавляет СМИ.
Беличьи обезьяны водятся в Южной Америке. Их рост составляет 25—35 сантиметров, пишет "Росбалт".
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