Обезьяны прогнали воров, забравшихся в вольер зоопарка

Сегодня, 22:00.
Жизнь

Живущие в зоопарке новозеландского Веллингтона беличьи обезьяны смогли прогнать воров, которые забрались в их вольер и пытались украсть животных, сообщает UPI.

Красная огненная обезьяна.
Красная огненная обезьяна. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Неизвестные при помощи болтореза проникли в вольер с 12 обезьянами.

Между ворами и животными завязалась драка, но звери сумели отбить нападение, предположили сотрудники зоопарка. Некоторые из обезьян получили незначительные ранения.

Следы взлома сотрудники зоопарка обнаружили только наутро, добавляет СМИ.

Беличьи обезьяны водятся в Южной Америке. Их рост составляет 25—35 сантиметров, пишет "Росбалт".

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