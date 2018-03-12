Эксперимент: обезьяна Лукерья оказалась умнее профессиональных инвесторов

Обезьяна из театра Дурова оказалась эффективнее профессиональных инвесторов. Бывший главный редактор журнала "Финанс" Олег Анисимов вспомнил об эксперименте, который он запустил еще в 2008 году.
Тогда редакция предложила сформировать свой собственный инвестпортфель примату. Для этого организаторы наклеили на разноцветные кубики названия ценных бумаг разных компаний, пишет bfm.ru.
Какое-то время журнал следил за результатами выбора обезьяны и сравнивал их с цифрами, которые показывали крупные ПИФы, затем издание закрылось. Но уже бывший главред спустя почти 10 лет решил подвести итог эксперимента. Портфель Лукерьи — так зовут обезьяну — вырос в семь с половиной раз.
Олег Анисимов,
бывший главный редактор журнала "Финанс":
— Мы составили такой модельный виртуальный портфель, реально акции не покупали, но посчитали, что если бы эти акции были поровну распределены в таком портфеле. И что получилось? Сейчас мы пересчитали это все с учетом дивидендов, которые получены за эти девять лет, получилось, что портфель, который выбрала обезьяна, вырос в семь с половиной раз. Что существенно выше, чем показали за это же время самые наши знаменитые боевые инвестиционные фонды, которые инвестируют только в акции. То есть у них стратегия, как у нашей обезьяны.
Олег Анисимов добавил: в эксперименте не учитывалось то, что профессиональные инвесторы за свою работу берут комиссию, а виртуальный портфель обезьяны все эти годы в этом плане находился в вакууме.
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