Эксперимент: обезьяна Лукерья оказалась умнее профессиональных инвесторов

Тогда редакция предложила сформировать свой собственный инвестпортфель примату. Для этого организаторы наклеили на разноцветные кубики названия ценных бумаг разных компаний, пишет bfm.ru.

Какое-то время журнал следил за результатами выбора обезьяны и сравнивал их с цифрами, которые показывали крупные ПИФы, затем издание закрылось. Но уже бывший главред спустя почти 10 лет решил подвести итог эксперимента. Портфель Лукерьи — так зовут обезьяну — вырос в семь с половиной раз.

Олег Анисимов,

бывший главный редактор журнала "Финанс":

— Мы составили такой модельный виртуальный портфель, реально акции не покупали, но посчитали, что если бы эти акции были поровну распределены в таком портфеле. И что получилось? Сейчас мы пересчитали это все с учетом дивидендов, которые получены за эти девять лет, получилось, что портфель, который выбрала обезьяна, вырос в семь с половиной раз. Что существенно выше, чем показали за это же время самые наши знаменитые боевые инвестиционные фонды, которые инвестируют только в акции. То есть у них стратегия, как у нашей обезьяны.

Олег Анисимов добавил: в эксперименте не учитывалось то, что профессиональные инвесторы за свою работу берут комиссию, а виртуальный портфель обезьяны все эти годы в этом плане находился в вакууме.