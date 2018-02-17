Барнаулец продает редкую обезьяну за 120 тысяч рублей

В Барнауле продают обезьяну вида эдипов тамаринн. Животное выглядит необычно и встречается в природе не очень часто. Объявление разместили на сайте avito.ru.
Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru.
Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru.
Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru.
Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru.
Продавец пишет, что обезьяне полтора года и это самец.
Обезьяны вида эдипов тамарин живут только в северо-западной Колумбии у побережья Карибского моря. Животные питаются в основном насекомыми и фруктами, а также мелкими позвоночными и соком деревьев, сообщает "Википедия".
Стоимость обезьяны — 120 тысяч рублей. По словам продавца, у него есть документы на животное.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.