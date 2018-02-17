Барнаулец продает редкую обезьяну за 120 тысяч рублей

Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru. Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru. Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru. Обезьяна за 120 тысяч. Фото: avito.ru.

Продавец пишет, что обезьяне полтора года и это самец.

Обезьяны вида эдипов тамарин живут только в северо-западной Колумбии у побережья Карибского моря. Животные питаются в основном насекомыми и фруктами, а также мелкими позвоночными и соком деревьев, сообщает "Википедия".

Стоимость обезьяны — 120 тысяч рублей. По словам продавца, у него есть документы на животное.