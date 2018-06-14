Барнаульских футбольных фанатов развезут по домам после открытия ЧМ-2018

Барнаульцев будут развозить по домам на общественном транспорте из фан-зоны Чемпионата мира по футболу в парке Смертина. Движение транспорта организовано по особым маршрутам. Схема начнет работать с полуночи 15 июня, после завершения первого матча ЧМ 2018. Об этом сообщил сайт администрации Барнаула.

Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Трамвай и троллейбус. Фото: Михаил Хаустов. Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Схемы движения общественного транспорта из фан-зоны ЧМ 2018 в парке Смертина. Фото: http://barnaul.org. Фан-зона в парке Смертина откроется сегодня, 14 июня. Вечером там будут транслировать первый матч ЧМ-2018. В полночь, после его завершения со стадиона будет организовано движение общественного транспорта по маршрутам: трамвайный маршрут от ост.пункта "Энтузиастов" далее по ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии до ост.пункта "пр-кт Коммунаров" (схема 1);

трамвайный маршрут от ост.пункта "Энтузиастов" далее по ул. Попова – ст. "Докучаево" – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии до ост.пункта "пр-кт Коммунаров" (схема 2);

троллейбусный маршрут от ост.пункта "Барнаульский зоопарк" далее по ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Малахова до ост.пункта "Троллейбусное депо" (схема 3);

автобусный маршрут №24 от ост.пункта "мкр.Урожайный" далее по ул. Попова – ул. Георгия Исакова – ул. Малахова – ул. Юрина –ул. Матросова – пр-кт Ленина до ост.пункта "ЛДП Спартак-2" (схема 4);

автобусный маршрут №58 от ост.пункта "мкр.Урожайный" далее по ул. Энтузиастов – ул. Георгиева – Павловский тракт – пр-кт Строителей –

пр-кт Ленина – ул. Петра Сухова – ул. Малахова – ул. Юрина до ост.пункта "Солнечная поляна" (схема 5);

автобусный маршрут №60 от ост.пункта "мкр.Урожайный" далее по ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул. Ползунова – пр-кт Ленина до ост.пункта "ЛДП "Спартак-2" (схема 6);

автобусный маршрут №18 ул.Энтузиастов (стадион им.Смертина) далее по ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Петра Сухова – ул. 80 Гв.Дивизии – ул. Северо-Западная – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей (схема 7).