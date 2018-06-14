Отфутболить на фиг футбол

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

И не потому, что не уверен в нашей команде и не хочу смотреть на ее позор. Причина вот в чем. В силу профессии любой журналист — человек, измученный информацией. И я, чтобы не свихнуться, стараюсь себя беречь. Когда просыпаюсь, сначала пытаюсь адаптироваться к миру. Лучше в первые минуты не включать телевизор, не читать сообщений в телефоне и уж тем более газет. Сначала кофе и просто пять минут постоять, посмотреть в окно.

Через какое-то время мозг начинает понимать, что ему скоро придется трудиться. Он требует какой-то минимальной аудиовизуальной информации. Включаю телевизор. Обязательно канал "СТС", на котором утром показывают "Том и Джерри".

Если повезет, то попадаю на серию, где кот и мышь просто мутузят друг друга. Из звуков — только визги, писки и пение птичек, когда Джерри засандалит Тому по башке крышкой от мусорного бака. Если не повезет, то в мультике появляются диалоги. То бульдог что-то скажет, то негритянская хозяйка Тома начнет словами объяснять очевидные вещи, мол, я ухожу по делам, веди себя, котик, хорошо. Диалоги засоряют мозг уже сильнее, но терпеть пока можно. И не дай бог в это время случайно переключиться на новости!

Если все прошло удачно, то минут через двадцать организм готов к принятию любой информации. Такой способ входа в день отлично помогает не перегрузиться инфой.

Следующий шаг к эмоциональному комфорту — это умение выбирать из огромного потока информации только необходимую. И в этом смысле для меня вся шумиха вокруг чемпионата мира по футболу — как раз та информация, которую я считаю "мусорной". Мне не интересен футбол по работе, мне неинтересно даже просто смотреть за играми. Самому погонять мяч — супер. Это касается любого спорта, в принципе.

Я, конечно, уважаю чувства верующих в футбол. Чувства тех миллионов российских болельщиков, гробящих психическое здоровье за просмотром матчей нашей сборной. Пусть смотрят, если им нравится. Хотя у некоторых начали происходить какие-то необратимые процессы в голове. Согласно опросу "Левада-центра", чемпионом, по мнению респондентов, которые собираются следить за соревнованиями, станет Россия (14%). Ха-ха. Далее чемпионство прочат Германии (13%) и Бразилии (12%).

Массовая истерия скоро захватит интернет, ТВ, газеты и радио. Тысячи спортсменов, специалистов, журналистов и диванных экспертов будут анализировать, прогнозировать, рвать и метать. Тонны мегабайт видео, бесконечные фото, селфи, твиты... Потоков информации будет настолько много, что даже удивительно, что все это посвящено всего лишь игре в мяч.

Очень рад, что я настолько отделил от себя футбол, что только краем уха слышал о существовании какого-то Месси. А вторым краем — что наша сборная любит кальян. В остальном футбол для меня лес густой. И я этому рад, так как проведу месяц в спокойствии. Ярым же болельщикам, которых разрывает от нюансов дриблинга, статистики владения мячом, несправедливых пенальти и т. д. и т. п., остается только посочувствовать.

Единственное, чтобы выполнить норматив по прививанию патриотизма, необходимо в этот текст добавить пару предложений. А то и кричалку.

Итак. Оле-оле-оле-оле! Россия — чемпион!

Ха-ха.