Не взлетим, так поплаваем, или о хамстве в бассейнах

Ирина Баенкова, корреспондент.

Еще в студенческие годы преподаватель физкультуры объяснял нам элементарные правила вежливости в бассейне. Когда плывешь по дорожке, придерживайся правой стороны. Обгонять людей можно, но делать это надо аккуратно. Прежде чем плыть на спине или с головой под водой, посмотри, кто плывет впереди, как далеко от тебя этот человек. Плаваешь совсем плохо — оставайся на первой дорожке.

Пенсионерки эти правила чтут свято, как и я. А те, кто приходит днем и вечером, как выяснилось, о них даже не подозревают.

В их числе была девушка лет двадцати, которая рассекала поверхность воды уверенным кролем. Она плавала в очках и, похоже, не желала видеть ничего, кроме дна бассейна. Эта девушка ударила меня ногой по голове на обгоне и даже не остановилась.

Крепкий мужчина среднего возраста плавал брассом — прямо по центру дорожки. Бесспорно, сравниться с ним в скорости и силе не мог никто из пловцов. Большая часть из них вжималась в разделители дорожек, когда он проносился мимо.

В тот день я узнала, что "подрезать" можно не только водителя на дороге, но и человека, который плавает. Продемонстрировал этот трюк дядька раза в два старше и больше меня. Причем плавал он не особенно быстро, но, видимо, все равно куда-то торопился.

Извинился за хамство только один человек — парень, который с размаху попал мне локтем по лодыжке. Он остановился, сочувственно помахал руками. Даже несмотря на его темные очки, было видно, что он сожалеет.

Когда я вышла из бассейна, еще пару часов меня не оставлял вопрос: "Что это было?". Я радовалась, что выбралась оттуда живой и более-менее здоровой.

В бассейне есть явная организационная недоработка. Его большую часть в час пик занимают подростки, у которых проходит тренировка. Свободных дорожек для обычных посетителей мало. Трех оставленных им очевидно не хватает. А они хотят получать за свои деньги услугу хорошего качества.

Возможно, было бы намного комфортнее, если бы для тех, кто плавает лучше обывательского уровня, была выделена своя дорожка, как это сделано для тех, кто плавает плохо. Они бы там соревновались в крутости и скорости. Пожалуй, всем бы от этого стало только удобнее.

Нужны именно жесткие организационные меры, ведь в победу над хамством я уже не очень верю. А вы?