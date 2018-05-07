Микрозаймы и микрозайцы, или о финансовой безграмотности россиян

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

В итоге банк, приставы, коллекторы и деверь-поручитель смотрят на должника с укоризной. Все его перестают любить, а сам должник оказывается в ситуации, когда цивилизованные решения финансовых трудностей ему больше недоступны. И единственный выход быстро решить вопрос с покупкой ботинок или оплатой репетитора сыну — обратиться в конторки, предоставляющие микрозаймы.

Это прелюдия. Дальше к сути проб­лемы.

24 апреля ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного отношению россиян к экспресс-займам, или, как их еще называют, "займам до зарплаты". Это деньги (обычно 10–20 тысяч рублей), которые можно получить моментально на несколько месяцев.

Специалисты центра отмечают: 35% респондентов уверены, что займы предоставляют банки, а 41% и вовсе думают, что это делают частные лица. То есть люди берут в долг, даже не понимая у кого. Это пугает.

Вот тут очень хочется поговорить про финансовую безграмотность россиян. Про дичайшие проценты, про мелкий шрифт. Это все да, но суть моих размышлений в другом. Человек почему-то уверен, что верить и спасать его должны безгранично. Хотя с чего бы? Если ты такой "косячник", то чья это вина? Тот человек, который раньше давал тебе в долг, деньги не на принтере печатал. Разумеется, ему не нравится, что "отдам двадцатого" превращается в "отдам через три месяца", а то и вовсе в "не отдам никогда".

Результаты исследования ВЦИОМ подтверждают мои скорбные размышления. Более половины потребителей услуги экспресс-займов (а именно 55%) не имели возможности получить деньги другим путем. От них отказались окружающие и банки.

Иногда потрясающие истории случаются и с ответственными людьми. И это другая сторона финансовой неграмотности. Расскажу про своего родственника. Мужчине за 50, иногда бывают ситуации, когда нужно перехватить пару тысяч. Я не отказываю, знаю, что вернет.

Родственник увидел смартфон за 9 тысяч рублей, который можно было купить в "беспроцентный" кредит. Всего 750 рублей в месяц — и через год никаких долгов. И только дома он обратил внимание, что ежемесячный платеж стал в два раза выше! И за телефон надо вернуть 18 000 рублей.

Попросил меня разобраться. При изучении документов выяснилось, что в кредит включили две страховки (одна в связи с потерей работы, другая — страхование жизни). Каждая стоит 2500 рублей. Затем ему прибавили смс-информирование (850 руб­лей), стекло и его наклейку (1150 руб­лей), установку аккаунта и приложений (1000 рублей) и еще чехол на такую же сумму. Вот и получилось так, что телефон в два раза прибавил в цене. Кто виноват? Этим "волчарам-продавцам", как назвал их недовольный родственник, надо делать план, им плевать на человека, и они втюхают все, что получится. Виноват ли сам "заяц-родственник"? Однозначно. Сравни график платежей, и если сумма больше ранее озвученной, то разберись почему.

Но люди так неосторожно обходятся как со своими, так и с чужими деньгами, что порой хочется сказать: так вам и надо. Но не буду. Напомню лишь, что даже небольшая сумма — это все равно деньги и репутация. Повышайте знания о финансах, будьте критичными, оценивайте свои возможности, не подставляйте кредиторов и не жалейте сами дать в долг. Все кажется таким простым, но почему-то это приходится повторять бесконечно.