Микрозаймы и микрозайцы, или о финансовой безграмотности россиян

Щепетильность в отношении к деньгам — такая важная материя, что даже странно, почему многие этого не понимают. Занял у коллеги 20 рублей на проезд? Отдай. Банк поверил твоей душонке и выдал кредит? Так будь любезен вовремя рассчитаться. Но нет.
Это прелюдия. Дальше к сути проблемы.
24 апреля ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного отношению россиян к экспресс-займам, или, как их еще называют, "займам до зарплаты". Это деньги (обычно 10–20 тысяч рублей), которые можно получить моментально на несколько месяцев.
Специалисты центра отмечают: 35% респондентов уверены, что займы предоставляют банки, а 41% и вовсе думают, что это делают частные лица. То есть люди берут в долг, даже не понимая у кого. Это пугает.
Вот тут очень хочется поговорить про финансовую безграмотность россиян. Про дичайшие проценты, про мелкий шрифт. Это все да, но суть моих размышлений в другом. Человек почему-то уверен, что верить и спасать его должны безгранично. Хотя с чего бы? Если ты такой "косячник", то чья это вина? Тот человек, который раньше давал тебе в долг, деньги не на принтере печатал. Разумеется, ему не нравится, что "отдам двадцатого" превращается в "отдам через три месяца", а то и вовсе в "не отдам никогда".
Результаты исследования ВЦИОМ подтверждают мои скорбные размышления. Более половины потребителей услуги экспресс-займов (а именно 55%) не имели возможности получить деньги другим путем. От них отказались окружающие и банки.
Иногда потрясающие истории случаются и с ответственными людьми. И это другая сторона финансовой неграмотности. Расскажу про своего родственника. Мужчине за 50, иногда бывают ситуации, когда нужно перехватить пару тысяч. Я не отказываю, знаю, что вернет.
Родственник увидел смартфон за 9 тысяч рублей, который можно было купить в "беспроцентный" кредит. Всего 750 рублей в месяц — и через год никаких долгов. И только дома он обратил внимание, что ежемесячный платеж стал в два раза выше! И за телефон надо вернуть 18 000 рублей.
Попросил меня разобраться. При изучении документов выяснилось, что в кредит включили две страховки (одна в связи с потерей работы, другая — страхование жизни). Каждая стоит 2500 рублей. Затем ему прибавили смс-информирование (850 рублей), стекло и его наклейку (1150 рублей), установку аккаунта и приложений (1000 рублей) и еще чехол на такую же сумму. Вот и получилось так, что телефон в два раза прибавил в цене. Кто виноват? Этим "волчарам-продавцам", как назвал их недовольный родственник, надо делать план, им плевать на человека, и они втюхают все, что получится. Виноват ли сам "заяц-родственник"? Однозначно. Сравни график платежей, и если сумма больше ранее озвученной, то разберись почему.
Но люди так неосторожно обходятся как со своими, так и с чужими деньгами, что порой хочется сказать: так вам и надо. Но не буду. Напомню лишь, что даже небольшая сумма — это все равно деньги и репутация. Повышайте знания о финансах, будьте критичными, оценивайте свои возможности, не подставляйте кредиторов и не жалейте сами дать в долг. Все кажется таким простым, но почему-то это приходится повторять бесконечно.
- Сюжет: Мнение Евгения Боброва
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.