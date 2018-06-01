Ад и чертики, или "прелести" родительства

Татьяна Кузьмина.

Давайте будем честны и признаемся, что дети — это не только радость и "ути-пути!". Это я как мать двоих детей говорю.

Дети — это умение наступать на горло своим желаниям. Иногда я завидую чайлд-фри. Они молодцы — не хотят менять свою беззаботную жизнь на убийственный график, в котором человек младше тебя на 20 лет решает, когда ты будешь просыпаться и как проводить свой день.

Дети — это удар по фигуре. "Верните мне мою красивую грудь (талию, попу, живот)", — может взмолиться почти каждая женщина, которая выполнила свой материнский долг — выкормила человека, который в будущем, вполне возможно, не "подаст ей стакан воды".

Дети — это ограниченная география передвижений. Моя знакомая исполнила мечту — переехала с сыном в Краснодарский край. Она целый год пыталась устроить ребенка в детский сад. Но там, как и в Индустриальном районе Барнаула, сделать это почти нереально. Если ребенок не пристроен — мама не может работать. Не может зарабатывать — не на что жить. Идеальная схема не сработала. Измученная женщина вернулась на Алтай ждать, пока сын подрастет в окружении бабушек.

Дети — это нервотрепка. По данным ВОЗ, 13% женщин страдают от послеродовой депрессии. Но могу поспорить, что каждый родитель хоть раз в жизни ощущал свою беспомощность перед ребенком. Не знал, что делать: прибить его собственноручно, как Тарас Бульба у Гоголя, или скончаться самому. Потому что обычное детское вымогательство "ну ма-а-ам!", повторенное энное количество раз, способно свести в могилу.

Дети и свобода несовместимы. Ты не можешь просто купить билет и умотать на край света. Теперь ты читаешь путеводители, выбираешь семейный отель с лягушатником. Твой главный критерий не наличие вечеринок, а их отсутствие. И еще горшок. Обязательно уточнить в отеле, выдают ли они горшок, или придется выкинуть половину платьев и впихнуть в чемодан этот предмет детского туалета.

Дети — это всегда выбор. Постоянно на чаше весов твои и их желания и потребности. В подростковом возрасте я не понимала, почему 30-летние "тетки" так ужасно одеты. Почему они не могут купить себе модную обувь, сумку, очки? Теперь я, "тридцатилетняя тетка", ношу сумку, привезенную из отпуска три года назад, и такую обувь, в которой в случае чего можно стартануть за чадом, чтобы оно не подрезало впереди идущий автомобиль.

"Детей надо развивать!" Я обожаю это выражение. Сегодня у ребенка бассейн, завтра вокал, послезавтра — урок игры на флейте и самый дорогой репетитор по китайскому языку. Иди, малыш, развивайся, а мама с папой порадуются твоим успехам со стороны, потому что на собственный досуг не остается ни времени, ни денег.

Но! Дети — это нежность и любовь. Вчера сын обнял меня со словами: "Мама, я не хочу, чтобы ты умирала!" Глядя в его глаза, дрожащим голосом ответила, что пока я не собираюсь. Но даже если это случится, я всегда буду жить в его сердце. И если бы мне предложили отмотать жизнь на восемь лет назад и снова сделать выбор, я бы не задумываясь выбрала свою нынешнюю. Со всеми нервотрепками и адом.