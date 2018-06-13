Песков назвал зарубежных гостей Путина на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокопоставленных зарубежных гостей открытия чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.
По словам Пескова, на открытие ЧМ-2018 в Россию приедут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана — Ильхам Алиев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Боливии — Эво Моралес, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Панамы — Хуан Карлос Варела, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Парагвая — Орасио Картес, Руанды — Поль Кагаме, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ливана — Саад Харири и председатель парламента КНДР Ким Ен Нам.
"Это только те, кого президент Путин будет принимать завтра", — уточнил Песков.
В течение последующего месяца, пока будет продолжаться чемпионат, ожидаются визиты руководителей и других государств — по мере того, как будет вырисовываться турнирная сетка сборных, отметил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о возможности пригласить президента США Дональда Трампа, Песков напомнил слова Путина о том, что в Москве будут рады видеть всех иностранных гостей, пишут "Ведомости". "Конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне", — подчеркнул Песков.
ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. На матче открытия сборная России сыграет с футболистами Саудовской Аравии.
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