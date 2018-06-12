Эксперты рассказали, как ЧМ-2018 отразится на экономике России

Инвестированные в это спортивное мероприятие огромные средства не сразу принесут реальную пользу нашей экономике. Эффект она сможет почувствовать в долгосрочной перспективе и только при условии рационального и активного использования этих инвестиций.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявил, что инвестиции в инфраструктуру городов, принимающих матчи чемпионата мира — это ремонт аэропортов, дорог, строительство гостиниц, водоотведение, канализация, повышение качества жилищно-коммунальной сферы в целом — составили почти 400 миллиардов рублей. На стадионы ЧМ было потрачено порядка 180 миллиардов рублей, отметил министр.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.