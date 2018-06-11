Сборную Бразилии встретили в России караваем и казачьими песнями

Сегодня, 16:15.
Спорт

Сборная Бразилии прилетела в Сочи для участия в чемпионате мира по футболу в ночь с 10 на 11 июня. В отеле спортсменов встретили традиционным русским караваем. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальной странице в Twitter.

К приезду спортсменов коридоры гостиницы украсили воздушными шариками в цвета национального флага команды — желтый, синий, зеленый. Бразильскую сборную встречал казачий женский хор с традиционным караваем, который футболисты попробовали, пишет "Р-Спорт".

Команда Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на время проведения мундиаля. Сборная будет проживать в Swissotel Resort Sochi Kamelia, тренировочной площадкой сборной станет стадион ФГБУ "Юг Спорт".

Отель располагает всем необходимым для футболистов. На территории есть парк, собственный пляж и подогреваемый бассейн с видом на море. Открытая тренировка бразильских футболистов состоится 12 июня.

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