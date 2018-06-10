Нататья Орейро записала песню на русском языке к ЧМ-2018

По сюжету клипа, певица и ее сын мечтают попасть в Россию. Они вместе оказываются внутри стеклянного шара с копией храма Василия Блаженного.

В клипе звучит балалайка, Наталья Орейро поет на русском языке "Поднимите руки вверх!".