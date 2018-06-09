Welcome to Russia: Владимир Путин записал видеообращение к фанатам и футбольным сборным

8 июня на сайте кремля опубликовали видеоролик с обращением президента РФ Владимира Путина к поклонникам футбола и сборным по этому виду спорта.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты!
Всех — кто уже приехал в Россию. И кто только собирается стать участником величайшего международного события — чемпионата мира FIFA.
Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.
Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали всё, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома.
Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!
Welcome to Russia!
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