Welcome to Russia: Владимир Путин записал видеообращение к фанатам и футбольным сборным

— Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты!

Всех — кто уже приехал в Россию. И кто только собирается стать участником величайшего международного события — чемпионата мира FIFA.

Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом.

Мы сделали всё, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома.

Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!

Welcome to Russia!