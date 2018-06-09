Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

В интернете опубликован видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, которую исполняют известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.
Песня под названием Live It Up ("Жить по полной") была спродюсирована американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная страны выступит на турнире под девизом "Играй с открытым сердцем", пишут "Известия".
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