Британские СМИ назвали лучший город ЧМ-2018

В рейтинге российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, составленном изданием The Independent, на первом месте стоит Санкт-Петербург, пишет ТАСС.
"Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира и самого впечатляющего", — говорится в рейтинге The Independent.
Кроме того, британские журналисты отметили архитектуру города и коллекцию произведений искусства Эрмитажа. Следом за Петербургом в рейтинге идет Москва, а на последнем месте оказался Саранск.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа, в том числе игру между сборными России и Египта.
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