Британские СМИ назвали лучший город ЧМ-2018

"Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира и самого впечатляющего", — говорится в рейтинге The Independent.

Кроме того, британские журналисты отметили архитектуру города и коллекцию произведений искусства Эрмитажа. Следом за Петербургом в рейтинге идет Москва, а на последнем месте оказался Саранск.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа, в том числе игру между сборными России и Египта.