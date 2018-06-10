Британские СМИ назвали лучший город ЧМ-2018

Сегодня, 09:55.
Спорт

В рейтинге российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, составленном изданием The Independent, на первом месте стоит Санкт-Петербург, пишет ТАСС.

Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов.
Награждение футбольного сезона 2017-2018 годов. Фото: из архива редакции .

"Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира и самого впечатляющего", — говорится в рейтинге The Independent.

Кроме того, британские журналисты отметили архитектуру города и коллекцию произведений искусства Эрмитажа. Следом за Петербургом в рейтинге идет Москва, а на последнем месте оказался Саранск.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа, в том числе игру между сборными России и Египта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров