Алтайские депутаты предложили Виктору Томенко сыграть в баскетбол

Эсэр отметил, что у АКЗС сильная спортивная команда, которая участвует в Спартакиаде среди госслужащих. "В алтайском правительстве есть чиновники, увлекающиеся спортом", — сказал Молотов. Парламентарии предложили сыграть командами АКЗС и правительства в спорткомплексе "Победа".

Виктор Томенко не стал комментировать инициативу депутатского корпуса. Зампредседателя АКЗС Сергей Серов в шутку добавил, что такой матч можно было бы сыграть, но уже после 9 сентября, когда пройдут выборов губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко с детства увлекался баскетболом и играл в юношеской сборной Красноярского края. Любовь к этому виду спорта осталась у Томенко навсегда. Когда он работал председателем краевого правительства и бывал на открытии спортивных залов, любил сделать пару штрафных бросков по кольцу.