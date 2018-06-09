Алтайские депутаты предложили Виктору Томенко сыграть в баскетбол

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов предложил Виктору Томенко сыграть в баскетбол. Разговор состоялся на встрече с депутатами краевого Заксобрания, которое прошло в спортивном комплексе "Победа", пишет ИА "Амител".
Эсэр отметил, что у АКЗС сильная спортивная команда, которая участвует в Спартакиаде среди госслужащих. "В алтайском правительстве есть чиновники, увлекающиеся спортом", — сказал Молотов. Парламентарии предложили сыграть командами АКЗС и правительства в спорткомплексе "Победа".
Виктор Томенко не стал комментировать инициативу депутатского корпуса. Зампредседателя АКЗС Сергей Серов в шутку добавил, что такой матч можно было бы сыграть, но уже после 9 сентября, когда пройдут выборов губернатора Алтайского края.
Виктор Томенко с детства увлекался баскетболом и играл в юношеской сборной Красноярского края. Любовь к этому виду спорта осталась у Томенко навсегда. Когда он работал председателем краевого правительства и бывал на открытии спортивных залов, любил сделать пару штрафных бросков по кольцу.
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