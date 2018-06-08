Виктор Томенко сохранит школу в алтайском селе после "Прямой линии" с президентом

После "Прямой линии" с Владимиром Путиным Виктор Томенко добавил: "Главное, что школа продолжит свою работу. В краевой администрации пообещали подобрать кадры "для организации полноценного учебного процесса".

Напомним, 7 июня, жители села Старая Суртайка в прямом эфире обратились к президенту с вопросом о сохранении школы. Местные власти хотят ее закрыть.

Если не будет школы, погибнет село, заявили местные жители. После этого Путин обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу.

Виктор Томенко ответил, что школа малокомплектная, но в планах ее закрытия нет. "Произошел какой-то сбой в передаче информации. Вопрос будет решен — у школы и села есть будущее", — ответил глава региона.