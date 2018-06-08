Виктор Томенко сохранит школу в алтайском селе после "Прямой линии" с президентом

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что школу в селе Старая Суртайка Красногорского района не закроют. Глава региона поручил вице-губернатору Надежде Капуре "подробно разобраться в ситуации", сообщает пресс-служба губернатора.
Виктор Томенко пообещал сохранить школу в алтайском селе после "Прямой линии" с президентом
После "Прямой линии" с Владимиром Путиным Виктор Томенко добавил: "Главное, что школа продолжит свою работу. В краевой администрации пообещали подобрать кадры "для организации полноценного учебного процесса".
Напомним, 7 июня, жители села Старая Суртайка в прямом эфире обратились к президенту с вопросом о сохранении школы. Местные власти хотят ее закрыть.
Если не будет школы, погибнет село, заявили местные жители. После этого Путин обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу.
Виктор Томенко ответил, что школа малокомплектная, но в планах ее закрытия нет. "Произошел какой-то сбой в передаче информации. Вопрос будет решен — у школы и села есть будущее", — ответил глава региона.
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