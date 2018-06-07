Жители алтайского села задали вопрос Путину во время "Прямой линии"

Сегодня, 20:20.
Политика

Жителям алтайского села Старая Суртайка (Красногорский район) удалось задать вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии. Люди спросили про школу, которую власти хотят закрыть.

"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.
"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Если не будет школы, погибнет село, заявили местные жители. "Но чиновникам проще закрыть школу, чем ремонтировать здание. Власти предлагают направлять детей в соседнее село, однако автобусы оттуда возвращаются через три часа после окончания занятий", — сказали сельчане.

Люди обеспокоены: что будут делать в это время дети?

Путин ответил, что школы, где мало учеников, требуют много затрат. "Но вы правы в том, что школа закрывается — село умирает. Мы должны сделать так, чтобы села в Сибири и на Дальнем Востоке не умирали", — заявил президент.

После этого Путин обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу.

Виктор Томенко ответил, что школа малокомплектная, но в планах ее закрытия нет. "Произошел какой-то сбой в передаче информации. Вопрос будет решен — у школы и села есть будущее", — ответил глава региона.

После этого Путин также выразил надежду, что школу сохранят и сказал сельчанам "у вас симпатичные ребятишки".

Обновлено в 20:25:

"Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко выступил коротко и по существу. Малокомплектную школу не закроют. Быстро учел ошибки предшественников - обратился и к президенту, и к жителям", — написал в своем телеграм-канале политолог Евгений Минченко.

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