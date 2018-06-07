Жители алтайского села задали вопрос Путину во время "Прямой линии"

Если не будет школы, погибнет село, заявили местные жители. "Но чиновникам проще закрыть школу, чем ремонтировать здание. Власти предлагают направлять детей в соседнее село, однако автобусы оттуда возвращаются через три часа после окончания занятий", — сказали сельчане.

Люди обеспокоены: что будут делать в это время дети?

Путин ответил, что школы, где мало учеников, требуют много затрат. "Но вы правы в том, что школа закрывается — село умирает. Мы должны сделать так, чтобы села в Сибири и на Дальнем Востоке не умирали", — заявил президент.

После этого Путин обратился к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко и попросил помочь сохранить школу.

Виктор Томенко ответил, что школа малокомплектная, но в планах ее закрытия нет. "Произошел какой-то сбой в передаче информации. Вопрос будет решен — у школы и села есть будущее", — ответил глава региона.

После этого Путин также выразил надежду, что школу сохранят и сказал сельчанам "у вас симпатичные ребятишки".

Обновлено в 20:25:

"Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко выступил коротко и по существу. Малокомплектную школу не закроют. Быстро учел ошибки предшественников - обратился и к президенту, и к жителям", — написал в своем телеграм-канале политолог Евгений Минченко.