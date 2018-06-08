Доходы бюджета Алтайского края на 2018 год увеличили на 2,7 млрд рублей

Депутаты АКЗС 8 июня утвердили поправки в закон "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Доходы краевой казны выросли на 2 млрд 764 млн рублей, пишет "Алтайская правда".
— Налоговые доходы увеличены на 1 млрд 180 млн рублей, в том числе по налогу на прибыль организаций на 228 млн, доходам от уплаты акцизов на 852 млн, транспортному налогу — на 100 млн рублей, — рассказал врио заместителя министра финансов Алтайского края Данил Ситников.
На 1 млрд 470 млн рублей увеличили поступления из федерального бюджета — это средства, которые правительство РФ дополнительно выделили региону. Общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год составит 97 млрд 85 млн рублей. Расходы прогнозируют в сумме 102 млрд 54 млн рублей. Это на 11% больше, чем предусмотрели первоначально.
Средства, поступившие дополнительно, а также полученные за счет перераспределения бюджетных расходов, адресуют по нескольким направлениям. Большую часть отдадут муниципалитетам. Так, 800 миллионов рублей составят субсидии муниципальным районам и городским округам на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ в 2018 году.
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